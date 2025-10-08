Suicidio a Sesto San Giovanni, anziano si lancia dal balcone durante lo sfratto 

«Questo drammatico episodio non è solo un evento isolato, ma un tragico sintomo della crescente emergenza abitativa che affligge le nostre città.

Sfratti esecutivi come questo dimostrano che lo Stato ha abdicato al suo dovere di garantire un diritto fondamentale come quello della casa.

Questa tragedia è la diretta conseguenza di una totale e colpevole mancanza di volontà politica da parte del Governo e delle Istituzioni centrali nell’affrontare seriamente il problema della grave crisi abitativa.

Il prosciugamento dei fondi destinati al sostegno all’affitto e alla morosità incolpevole ha ridotto drasticamente le reti di protezione sociale essenziali e questo sta creando ancora di più un vuoto di assistenza che lascia migliaia di famiglie e soggetti vulnerabili soli di fronte al dramma dello sfratto.

Chiediamo con urgenza al Governo e alle istituzioni locali e nazionali di agire subito, è necessario un rifinanziamento massivo e strutturale del fondo sostegno affitti e del fondo per la morosità incolpevole.

Serve inoltre elaborare un piano nazionale straordinario di alloggi in affitto sostenibile per garantire il passaggio da a casa. sostenibile per garantire il passaggio da a casa. Oggi più che mai devono essere adottate tempestivamente misure concrete per combattere il disagio abitativo per impedire il ripetersi di tragedie, figlie della disperazione e dell’abbandono istituzionale».

Lo dichiara Stefano Chiappelli – Segretario generale SUNIA

