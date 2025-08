Sul parapetto di Ponte Sisto: salvato 35enne in bilico nel vuoto

Nella mattinata di ieri una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, in transito su Lungotevere dei Tebaldi, ha notato un uomo in piedi sul parapetto, nei pressi di Ponte Sisto, con il chiaro intento di volersi lanciare nel vuoto.

Scesi immediatamente dall’auto di servizio, gli agenti si sono avvicinati al soggetto, con tutte le cautele del caso. Compresa subito la situazione, gli operanti hanno avviato con l’uomo un costante dialogo, cercando di tranquillizzarlo e di capire le ragioni del suo gesto.

Grazie al rapporto di fiducia instaurato, gli agenti sono riusciti a far desistere il cittadino, italiano di 35 anni, dal suo proposito che, da quanto raccontato da lui stesso, sarebbe legato a problematiche di natura economica.Una volta fuori pericolo, l’uomo è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti medici del caso.

