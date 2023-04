Giovedì 11 Maggio 2023, alla Libreria Passaparola, in via della Balduina 122, presentazione di “Sul sentiero della libertà, storie d’Abruzzo tra guerra e resistenza”.

Il sentiero della libertà era la via di fuga che dopo l’8 Settembre del 1943 percorsero migliaia di prigionieri alleati, partigiani e antifascisti, militari italiani che da Sulmona, valicando la Majella, volevano raggiungere l’ottava armata. Una traversata difficile che anche Carlo Azeglio Ciampi, descrivendola in un diario, fece il 24 Marzo 1944.

Nel 1999 il Presidente Ciampi rievocò i mesi dell'autunno-inverno 1943-'44 , quando anche lui oltrepassò la Linea Gotica ed ebbe modo di sperimentare la grande generosità del popolo abruzzese. Trovò rifugio e accoglienza a Scanno.

Nel 1999 il Presidente Ciampi rievocò i mesi dell’autunno-inverno 1943-’44 , quando anche lui oltrepassò la Linea Gotica ed ebbe modo di sperimentare la grande generosità del popolo abruzzese. Trovò rifugio e accoglienza a Scanno. (…)

– cito dal sito: ” Un messaggio per i giovani. Messaggio non solo rivolto alla memoria del passato, ma anche all’ambiente naturale della Maiella, ai valori della socializzazione, dell’internazionalizzazione, proponendo un percorso escursionistico relativamente facile e idoneo ai non specialisti.

D’altronde, in Abruzzo, si era verificato un fenomeno particolare che meritava la massima attenzione.

C’era stata la “Brigata Maiella”, nata a Casoli nel dicembre 1943. Un corpo paramilitare definito da Marco Patricelli nel suo bel libro sulla Brigata Partigiani senza partito e soldati senza stellette a fianco dell’esercito alleato che non si sciolse con la liberazione dell’Abruzzo, ma riprese la marcia per contribuire alla liberazione dell’Italia del Centro-Nord”.

Ennio De Risio