Summer is coming!

Parafrasando una celebre serie tv l’inverno non sta arrivando ma si prepara a lasciarci… sull’uscio di casa.

Per gli amanti della bella stagione sarà immediato salutarlo con gioia e poi chiudere la porta.

Per tutti i fan di Game Of Thrones, nostalgici e abbandonati da papà George Martin, l’unica soluzione è organizzare una festa a tema per festeggiare il compleanno, la laurea o qualsiasi altro evento degno di nota (anche l’anniversario dei vostri adorati nonni!).

Ma se avete voglia di lasciarvi alle spalle il freddo e gli estranei per lanciarvi a pieno ritmo nel mood estivo allegro e divertente… è arrivato il momento di organizzare una festa in piscina a Roma!

Feste estive e pool party a Roma: come scegliere la location

Glamour e chic, il buffet a bordo piscina è un asso nella manica per stupire ospiti e amici. Pianificare un evento all’aperto in primavera può richiedere qualche accortezza in più, come quella di scegliere un locale che in caso di pioggia improvvisa abbia a disposizione una sala al chiuso, un gazebo ben riparato e naturalmente dei posti necessari ad accogliere tutti comodamente.

In piena estate queste caratteristiche possono venire meno, ma il caldo afoso richiede anche altre accortezze che non possono mancare per una festa in piscina dalla sicura riuscita!

Il pool party con bagno in piscina è una delle feste più divertenti che si possano organizzare ma occorre pensare anche al lato pratico.

Insomma, cosa non deve mancare nella location perfetta per una festa in piscina a Roma?

spogliatoi puliti a disposizione degli ospiti

bagnino

musica e intrattenimento

location raggiungibile

giardino o spazio verde

spazi adeguati per rilassarsi

Alcuni di questi punti sono proprio di buon senso, una piscina che si trova in un seminterrato non è di certo il luogo per festeggiare allegramente e godersi il sole romano.

Trovare poi, un locale con piscina immerso nel verde ma facilmente raggiungibile non è sempre facile, ma grazie ai professionisti di Dove Festeggiare potrai accedere alle location più esclusive della Capitale.

E non dimenticare mai l’intrattenimento, la vera anima della festa. Che tu sia appassionato di musica dance anni ‘90 o di serie tv, nel locale giusto troverai uno staff pronto a supportarti e a guidarti nella scelta di artisti, performer, musicisti e dj, allestimenti e organizzatori di feste a tema.

Lo staff di Dove Festeggiare ti aspetta per organizzare la tua festa in piscina!