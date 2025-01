SUNIA ed UNIAT bocciano il Piano Casa di Confindustria

“Rimandiamo al mittente la proposta che abbiamo appreso dalla stampa di un “Piano Casa” da Confindustria alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ed al Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in particolare l’idea di ricorrere alla cartolarizzazione dei beni pubblici e all’introduzione di benefit fiscali per finanziare il piano stesso.

La cartolarizzazione e/o dismissione che prevede la vendita o la concessione in gestione di patrimoni immobiliari pubblici a soggetti privati, non è una soluzione alle difficoltà economiche che stanno vivendo molte famiglie.

In questo contesto, vendere il patrimonio pubblico significa voltare le spalle a chi ha più bisogno. Dobbiamo invece investire in politiche abitative inclusive e accessibili.

La proposta avanzata da Confindustria potrebbe, infatti, favorire la speculazione privata e accrescere la già evidente scarsità di alloggi a prezzi sostenibili.

Inoltre, l’idea di finanziare il Piano Casa attraverso incentivi fiscali e benefit alle imprese non risponde ai bisogni reali delle persone. I benefici per le imprese non devono essere l’unica chiave per risolvere l’emergenza abitativa.

Servono risorse adeguate, serve un piano che metta al centro il diritto alla casa con interventi concreti per il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per garantire un affitto accessibile a tutti i cittadini, in particolare a quelli a reddito medio-basso.

Ribadiamo che, per affrontare seriamente l’emergenza abitativa, – concludono SUNIA ed UNIAT – è necessaria una visione di lungo periodo che ponga al centro il diritto alla casa come bene fondamentale, senza sacrificare il patrimonio pubblico in nome di soluzioni temporanee o di facile mercato, investendo in politiche abitative inclusive con un forte intervento pubblico per garantire alloggi accessibili e dignitosi per tutti“.

