Super Paura? A Zoomarine è Super Halloween

Super paura? No, semplicemente Super Halloween. A Zoomarine, dopo interi weekend di eventi e record di presenze, sta per arrivare l’attesa “Notte da Brivido” per eccellenza e per l’occasione il 31 ottobre 2025 il parco sarà aperto dalle 14 alle 22.

Per i bambini fino a 14 anni l’ingresso sarà gratuito, ma solo acquistando i biglietti su www.zoomarine.it.

La Super Festa prevede show a tema in collaborazione con Officina Dioniso e Circo Bianco, tra cui: il Relitto Dimenticato, l’Halloween Musical Show, Mezzanotte al Museo, l’Infuocato Spettrika, ma anche lo spettacolo serale della compagnia internazionale Les Farfadais con tanto di acrobazie aeree, arte visiva e scenografie mozzafiato da non perdere.

Ci saranno, inoltre, i percorsi horror: REC, Dark Nox, il Galeone Maledetto e l’attività per i più piccoli “Zombie Camp”. Ancora per i bambini l’immancabile Laboratorio delle Zucche, ZuccArt (extra biglietto).

Come sempre nel biglietto di ingresso sono incluse tutte le dimostrazioni educative con gli animali a tema Halloween, le giostre e le attrazioni, ma il momento più cool è senza dubbio la Cena Spettacolo.

In un sala avvolta da atmosfere gotiche, tra ombre che danzano e personaggi misteriosi che si muovono intorno ai tavoli, gli ospiti potranno gustare un menù ricco e decisamente spettrale.

Tra una portata e l’altra prenderanno vita performance e spettacoli particolari. Ma le sorprese non sono finite! Dopo la festa più temuta dell’anno arriva una giornata di piena allegria con la solare Carolina Benvenga, che l’1 novembre torna al parco per la gioia dei suoi fan.

Un nuovo live show tutto da vedere, da gustare e da vivere, incluso nel biglietto d’ingresso acquistando su zoomarine.it e i bambini entrano sempre gratis; E per chi vorrà scattare una foto ricordo memorabile con la star della tv, al termine dello spettacolo, Carolina sarà disponibile per un meet & greet (non incluso nel biglietto) da conservare gelosamente nel diario segreto insieme ai segreti più belli del cuore.

E fino al 2 novembre la magia prosegue. www.zoomarine.it

