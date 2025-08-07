Superbonus truccato: sequestrato mezzo milione di euro per una maxi truffa

Un cartello di sequestro coperto con un telo, 85mila euro in contanti nascosti in casa e una frode da quasi mezzo milione di euro. È lo scenario emerso nel centro storico di Nemi, dove la Guardia di Finanza della Compagnia di Velletri ha messo i sigilli a un immobile e sequestrato beni e conti per un valore complessivo di circa 500mila euro, nell’ambito di un’inchiesta su una truffa legata al Superbonus 110%.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, l’immobile in questione non aveva i requisiti per accedere al maxi incentivo edilizio previsto dal governo, ma grazie a una serie di documenti falsificati è comunque riuscito a beneficiare dell’agevolazione fiscale, ottenendo crediti d’imposta per 448mila euro.

A orchestrare il raggiro, secondo le accuse, sarebbero stati il rappresentante legale della società incaricata dei lavori e il direttore dei lavori, entrambi ora indagati. I due, in concorso, avrebbero redatto falsi progetti e attestazioni per ottenere i titoli edilizi necessari e incassare così indebitamente il beneficio fiscale.

Impalcatura per nascondere i sigilli

L’inchiesta, coordinata dalla Procura, ha portato anche al sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie degli indagati. Ma non solo.

Durante una perquisizione, gli investigatori hanno trovato 85mila euro in contanti nascosti in casa di uno degli indagati, somma ritenuta compatibile con i proventi illeciti dell’operazione.

A seguito del provvedimento di sequestro, i proprietari dell’immobile hanno cercato di camuffare l’azione delle forze dell’ordine, installando in fretta e furia un’impalcatura coperta da un telo per nascondere il cartello che indicava il sequestro dell’edificio.

Le accuse

I soggetti coinvolti dovranno ora rispondere di reati pesanti: truffa aggravata ai danni dello Stato, falso in atto pubblico (commesso da pubblico ufficiale), e una serie di violazioni urbanistiche e ambientali, tra cui quelle previste dal Codice dei beni culturali, dalla Legge quadro sulle aree protette e dal Testo unico sull’edilizia.

