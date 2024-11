SuperCat Show 2024, la mostra felina a Roma

Torna la più grande mostra felina di sempre. “Perché io so io e voi non siete… un gatto!” è lo storico slogan di SuperCat Show 2024, la mostra felina internazionale alla 26° edizione – oltre un quarto di secolo! – interamente dedicata ai gatti. Si terrà sabato 16 novembre (ore 10.30-19.00) e domenica 17 novembre (ore 10.00-19.00) alla Nuova Fiera di Roma (Ingresso EST, Padiglione 1, www.supercatshow.com). Due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi, spettacoli per grandi e piccini.

Un maxi-evento sponsorizzato dal main sponsor Monge, e dai top sponsor Schesir, Almo Nature, Natural Trainer, Royal Canin, Oasy, Farmina e Prolife. Ad accogliere i visitatori allo stand di Almo Nature ci sarà un grande elefante alto quasi quattro metri e lungo sei, simbolo della forza della natura, ma anche di una biodiversità deturpata dall’uomo e dai suoi rifiuti, l’opera d’arte è dell’artista genovese Andrea Morini.



SFILATE DI VANITÀ: DAI RARI SELKIRK REX AGLI ABISSINI

Tra le razze più ricercate si potranno ammirare i Bengal, “piccoli leopardi domestici”, i British longhair e shorthair, ma anche Abissini, Burmesi, Certosini, Devon Rex, Esotici, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegesi delle Foreste, Orientali, Persiani, Ragdoll, Sacri di Birmania, Selkirk Rex, Siamesi, Sphinx, Siberiani, Blu di Russia e tanti altri. A dispensare tanti consigli sui gatti, sabato 16, alle ore 14.30, sarà Eliana Gazzarri, comportamentalista e consulente della relazione felina.

OLTRE 500 FELINI COL PEDIGREE E GATTI DI “RAZZA STRADALE”

Più di 500 magnifici felini da tutto il mondo col pedigree provenienti dai migliori allevamenti mondiali esibiranno il loro charme su un palco di oltre 50 metri e faranno anche da cornice ai gatti meno fortunati, di “razza stradale” in cerca di adozione, al corner adozioni a cura dell’ Arca – Gatti della Piramide odv www.igattidellapiramide.it, diretta da Marzia Pacella, partner storico di SuperCat Show, per trovare casa a tanti micetti romani sfortunati.

50 SACRI DI BIRMANIA E 50 CERTOSINI IN PASSERELLA, SABATO dalle ore 15

Al felin-evento più importante d’Italia per bellezza ed eleganza degli esemplari, sabato 16 novembre, a partire dalle ore 15 circa, si terrà il Best di Razza con circa 50 magnifici Sacri di Birmania, in collaborazione con il Club Agabi di tutela della razza. Seguirà (ore 18.00) una sfilata Speciale di Certosini, circa 50, in collaborazione con il Club del Certosino in occasione del trentennale della sua fondazione.

OLTRE 50 MAINE COON E CIRCA 30 BENGAL, DOMENICA dalle ore 15

Domenica 17, dalle ore 15, terzo Best di Razza con i Maine Coon (oltre 50) in collaborazione con il Maine Coon Cat Club e Speciale Gatti Bengal, circa 30 (alle ore 18.00) in collaborazione con il Club italiano Bengal tra i quali saranno premiati ben sei vincitori per le varie categorie grazie a otto importanti giudici internazionali dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana).

PREMI “SUPERCAT DELL’ANNO”, “GATTO NERO” E “GATTO DI STRADA”

Eleganza e bellezza impegneranno i giudici internazionali dell’ANFI nei vari riconoscimenti e nei seguenti premi: Gatto nero più giovane, Gatto più giovane in assoluto escluso il nero, Gatto rosso più giovane, Gatto smoke/silver tabby più giovane, Allevatore con più gatti iscritti, Espositore proveniente da più lontano, Gatto trovatello con la storia più bella e Trofeo SuperCat Show dell’anno al gatto più votato nei due giorni espositivi.

NOVITÀ E SHOPPING AGLI STAND

Tante le novità ai vari stand, dalle super-offerte di Majestic Pet’s www.majesticpets.it in esclusiva per i visitatori della mostra, dagli stand di Schesir al palco della Natural Trainer dove a rotazione si spiegheranno al pubblico le caratteristiche delle razze presenti e tante altre offerte-speciali agli stand di Monge, Farmina, Prolife o Oasy. Infine, a disposizione del pubblico di SuperCat Show consulenze mediche gratuite dalla clinica Reprovet di Roma (FB: Reprovet Point Roma – Dott.ssa Fabiana Pecchia).

BAMBINI TRUCCATI DA SUPERCAT E ANIMAZIONI

Ad allietare i più piccoli, la festa “coi baffi” con tanti spettacoli. Gli artisti di “Atelier Fantastico”, con tavolozza alla mano, al loro stand truccheranno i bambini da SuperCat con mascherine e mantello e i palloncini di Big Balloon www.palloncini-roma.com/.

