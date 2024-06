SuperEnalotto: vincita da oltre 65mila euro a Garbatella

La dea bendata del SuperEnalotto ha baciato ancora una volta Roma. Un fortunato giocatore della Garbatella ha infatti centrato un “5” con SuperStar e SuperSicuro, aggiudicandosi una vincita di ben 65.730,80 euro.

La giocata vincente è stata effettuata presso il punto vendita Sisal “Le Delizie del Fumo” in via Guglielmo Ciamarra 11. La combinazione fortunata che ha portato alla vincita è la seguente:

43 – 44 – 45 – 50 – 67 – 76Jolly: 69 SuperStar: 9

Anche se non si tratta di un “6”, la vincita rappresenta comunque un bel gruzzolo per il fortunato giocatore, che potrà sicuramente festeggiare in grande stile.

Intanto, per il prossimo concorso di venerdì 7 giugno, il montepremi in palio per il SuperEnalotto è di ben 31,8 milioni di euro. Un jackpot davvero invitante che potrebbe far sognare ancora più in grande i numerosi appassionati di questo gioco.

