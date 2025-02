Taglia il braccialetto elettronico per sfuggire al controllo, ma viene immediatamente arrestato

C’era chi pensava di aver trovato il modo per sfuggire ai controlli e proseguire la sua vita senza restrizioni, ma per un 30enne romano la libertà non è durata a lungo.

L’uomo, sottoposto alla misura di restrizione per stalking nei confronti della sua ex compagna, aveva deciso di liberarsi del braccialetto elettronico che lo sorvegliava, rimuovendolo senza alcuna remora. Una mossa audace, ma che si è rivelata una vera e propria illusione.

I Carabinieri della Stazione di Cinecittà, impegnati in un’operazione di sicurezza straordinaria, non ci hanno messo molto a scoprire l’evasione. Era una giornata calda di controlli nei quartieri di Don Bosco e Appio Claudio, dove i militari avevano il compito di arginare il degrado e mantenere alta la sicurezza nelle zone più periferiche della Capitale. Durante l’operazione, che ha visto identificare 87 persone e controllare 53 veicoli, i Carabinieri si sono accorti subito della mancanza del dispositivo sul braccio del giovane.

In pochi minuti, il 30enne è stato rintracciato e bloccato. Ma la sua vicenda non finisce qui. L’uomo, che aveva rimosso il braccialetto elettronico con l’intento di aggirare il controllo, si è visto riportare la giustizia nelle sue mani. La denuncia per la violazione della misura cautelare è solo l’ultimo capitolo di un racconto che, purtroppo, è divenuto troppo familiare per tanti cittadini.

In una sola giornata di operazioni, non solo lui è stato fermato. In un blitz serrato, i Carabinieri hanno anche denunciato un 44enne brasiliano, sorpreso a uscire dalla propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari.

Non è finita qui: una donna peruviana è stata trovata a vivere abusivamente in un immobile, e due persone sono state segnalate per il possesso di modiche quantità di droga.

L’operazione di sicurezza, voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, ha avuto successo non solo nel fermare chi cercava di sfuggire alla legge, ma anche nel garantire maggiore ordine e tranquillità nei quartieri più sensibili della Capitale.

