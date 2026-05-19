Tail strike a Fiumicino, aereo Tap costretto a tornare indietro dopo il decollo

Attimi di paura nella giornata odierna all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove un Airbus A320 della compagnia aerea portoghese Tap Air Portugal è stato costretto a rientrare subito dopo il decollo a causa di un “tail strike”, il violento contatto della parte posteriore dell’aereo con la pista durante la fase di salita.

L’episodio si è verificato pochi istanti dopo l’accelerazione sulla pista dello scalo romano. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo – un Airbus A320 identificato con matricola Cs-Tnx – avrebbe urtato l’asfalto con la coda mentre prendeva quota, un’anomalia che i piloti hanno immediatamente rilevato attivando le procedure di emergenza previste in questi casi.

Dopo il decollo, l’equipaggio ha mantenuto l’aereo in volo nell’area attorno allo scalo per effettuare il cosiddetto “fuel burning”, la procedura utilizzata per consumare carburante e ridurre il peso del velivolo prima dell’atterraggio precauzionale.

Per diversi minuti l’Airbus ha quindi compiuto orbite sopra il litorale romano, mentre a terra veniva predisposto il piano di assistenza e sicurezza.

Una volta raggiunte le condizioni operative adeguate, il comandante ha riportato l’aereo sulla pista di Fiumicino senza ulteriori problemi.

L’atterraggio è avvenuto regolarmente sotto il controllo dei mezzi di emergenza dello scalo, schierati lungo la pista come previsto dai protocolli aeroportuali.

Fortunatamente non si sono registrati feriti né tra i passeggeri né tra i membri dell’equipaggio.

Tutti i presenti a bordo sono rimasti illesi e l’aereo è stato successivamente trasferito nell’area tecnica per le verifiche strutturali.

Sull’accaduto è intervenuta l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha aperto un’indagine tecnica per chiarire le cause dell’incidente.

Un investigatore dell’Ansv è stato inviato direttamente a Fiumicino per acquisire i dati del volo, analizzare le registrazioni delle scatole nere e verificare eventuali danni riportati dalla fusoliera durante l’impatto con la pista.

Il “tail strike” è una delle anomalie più delicate nelle fasi di decollo e atterraggio: può verificarsi quando l’assetto dell’aereo porta la coda a toccare il suolo durante la rotazione.

Nella maggior parte dei casi le conseguenze restano limitate, ma l’episodio impone sempre controlli approfonditi sul velivolo prima di un eventuale ritorno in servizio.

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