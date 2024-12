Talenti, avvocata arrestata durante uno sfratto: resistenza e porto abusivo di armi

Un’operazione di sfratto ordinaria, in zona di Talenti a Roma, ha preso una piega inaspettata quando una avvocata di 52 anni è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

La professionista, armata di una pigna e di un tira pugni elettrico (non in funzione), ha reagito con rabbia all’esecuzione dello sfratto dalla sua casa studio, scagliandosi contro i carabinieri, che si erano recati sul posto per dar corso al provvedimento.

L’operazione è avvenuta martedì mattina, introno alle 10, quando il custode giudiziario è arrivato per eseguire lo sfratto, disposto a seguito di un pignoramento dell’immobile.

La situazione si è rapidamente scaldata, tanto che è stato necessario l’intervento di un fabbro per forzare la porta dell’abitazione, oltre a quello delle forze dell’ordine.

Nonostante l’intensità del confronto, nessuno è rimasto ferito, ma la donna è stata arrestata, accusata di resistenza e porto abusivo di armi.

Durante l’udienza di direttissima, l’avvocata ha difeso la sua azione, parlando di un’ingiustizia nei suoi confronti, in quanto non aveva un altro domicilio dove andare dopo lo sfratto.

Tuttavia, il giudice ha convalidato l’arresto, ribadendo la necessità di far rispettare la legge.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.