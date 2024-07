Talenti: banda di ladri in fuga su Audi A3, finisce contro un guardrail dopo un folle inseguimento

Nella notte tra il 23 e il 24 luglio, una banda di ladri ha vissuto un rocambolesco inseguimento con i Carabinieri a Roma, che ha avuto termine con lo schianto della loro auto contro un guardrail.

L’inseguimento:

Tutto è iniziato intorno alle 4:00 del mattino, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno intercettato un’Audi A3 sospetta in via Arturo Graf, a Talenti. L’auto non si è fermata all’alt imposto dai militari, dando inizio a un inseguimento che si è snodato per le vie della città.

Fuga a piedi e sequestro del bottino:

I malviventi hanno cercato di seminare i Carabinieri imboccando strade secondarie e aumentando la velocità, ma la loro corsa è terminata in via Nomentana, all’altezza di Sant’Alessandro, dove sono finiti contro un guardrail.

A quel punto, hanno abbandonato l’auto e sono fuggiti a piedi.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno recuperato l’Audi A3, trovando al suo interno un vero e proprio “kit del bravo scassinatore”: corde, frullino, piedi di porco, indumenti per il travisamento, materiale da scasso e diverse targhe di autovetture rubate.

Indagini in corso:

L’auto è stata sottoposta a rilievi tecnico-scientifici per cercare tracce utili all’identificazione dei malviventi. I Carabinieri stanno conducendo serrate indagini per risalire all’identità dei fuggitivi e ricostruire il loro piano criminale.

