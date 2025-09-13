Talenti, ladro sorpreso e bloccato dal proprietario di un box: arrestato un 41enne

Momenti concitati nella serata di ieri in via Cristoforo Landino, quartiere Talenti, dove un tentato furto in abitazione si è concluso con l’arresto del presunto responsabile.

Secondo quanto ricostruito, un 41enne di origine algerina, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe sollevato la serranda di un box – probabilmente non chiusa correttamente – per introdursi all’interno e impossessarsi di alcuni oggetti.

A sorprendere il ladro è stato lo stesso proprietario, un 30enne romano, che dopo una breve colluttazione è riuscito a bloccarlo e a chiamare i Carabinieri.

I militari della Stazione Roma Talenti, intervenuti immediatamente sul posto, hanno preso in consegna l’uomo, arrestato con l’accusa di furto in abitazione.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, disponendone la rimessa in libertà in attesa del processo.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già gravato da un decreto di espulsione dal territorio nazionale: per questo motivo è stato accompagnato all’ufficio Immigrazione della Questura di Roma per gli adempimenti di competenza.

