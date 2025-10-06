Talenti, rapina a mano armata in un centro scommesse: bottino da 7.000 euro

Momenti di paura, poco dopo l’ora di pranzo di venerdì, in via Renato Fucini, nel quartiere Talenti, dove due uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione nella Sisal al civico 52.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno minacciato il personale brandendo una pistola, costringendo i presenti a consegnare l’incasso del giorno: circa 7.000 euro in contanti.

Dopo il colpo, sono fuggiti a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce tra le vie della Capitale.

Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei rapinatori e ricostruire l’esatta dinamica del colpo.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra il personale e i clienti presenti al momento della rapina.

