Tangenziale Est chiusa per 9 giorni: ecco tutti i percorsi alternativi

Da mercoledì 16 luglio la Tangenziale Est si ferma. Per nove giorni consecutivi, fino al 24 luglio, la direttrice in direzione San Giovanni sarà completamente chiusa al traffico, giorno e notte, per consentire ad Anas di eseguire una nuova fase dei lavori finanziati nell’ambito del Giubileo 2025.

Obiettivo dell’intervento: sostituire le barriere antirumore, nell’ambito di un più ampio progetto di rinnovamento e messa in sicurezza dell’infrastruttura. Si tratta del proseguimento dei cantieri che già lo scorso anno avevano creato disagi a residenti e automobilisti, e che proseguiranno ancora nei mesi a venire.

Ad essere coinvolta, questa volta, è la rampa sinistra della Tangenziale Est: quella che, dal tratto urbano dell’A24, porta verso San Giovanni e l’Eur. Per chi arriva dall’A24, dall’A25 o dal Grande Raccordo Anulare, la rampa sarà inaccessibile. Obbligatoria quindi l’uscita a Largo Passamonti, con deviazione su via dello Scalo di San Lorenzo. Resterà invece percorribile la rampa destra, in direzione Tiburtina, Salaria, Nomentana e Foro Italico.

Sulla tratta autostradale urbana dell’A24, in prossimità dell’innesto con la Tangenziale Est, il traffico sarà canalizzato su una sola corsia, rallentando inevitabilmente il flusso veicolare.

I caschi bianchi del Comune saranno presenti con servizi dedicati per agevolare la viabilità nelle ore più critiche. Ma sarà comunque inevitabile fare i conti con code, rallentamenti e ingorghi, soprattutto nelle fasce orarie di punta.

Per chi vuole evitare di restare intrappolato nel traffico, Strada dei Parchi ha diramato una serie di consigli utili:

“Si raccomanda a tutti i veicoli provenienti dall’A24 di utilizzare percorsi alternativi, uscendo sull’anello del Grande Raccordo Anulare oppure sfruttando gli svincoli di Tor Cervara, viale Palmiro Togliatti, via Filippo Fiorentini e via di Portonaccio, proseguendo poi sulla viabilità urbana in base alla destinazione desiderata”.

Informazioni e aggiornamenti in tempo reale verranno trasmessi su Isoradio, Onda Verde, i pannelli a messaggio variabile e i canali ufficiali di Luceverde.

