Targa di Pasolini a Rebibbia, il Municipio si attiva per ripristinarne il decoro

Nel 1998 il Comune di Roma aveva apposto una targa in onore di Pier Paolo Pasolini in piazza Lino Ferriani, a Rebibbia. Luogo scelto perché adiacente la palazzina di via Giovanni Tagliere dove Pasolini visse tra il 1951 ed il 1953.

Tra pochi giorni, esattamente il 2 novembre, ricorreranno 50 anni dalla scomparsa del grande regista, avvenuta appunto il 2 novembre 1975, ed in vista dei festeggiamenti previsti in tutto il Comune di Roma (e nello specifico in IV Municipio, dove Pasolini soggiornò per diversi periodi della sua vita) l’amministrazione ha effettuato un sopralluogo in piazza Ferriani per registrare lo stato di tenuta dell’opera.

A seguito di tale sopralluogo era stato evidenziato lo stato di degrado in cui versava il luogo: alcune lastre di travertino risultavano mancanti e le panchine circostanti dovevano essere sostituite perché erano completamente rovinate.

Inoltre, nell’aiuola al centro dell’area, dove prima era presente un albero ora c’è rimasto solamente il vecchio ceppo troncato. Problemi anche in merito alla pulizia dell’area, poiché mancano cesti per la spazzatura, motivo per cui spesso sono presenti rifiuti abbandonati. Per finire, risultano completamente divelte le strutture parapedonali inizialmente presenti per la chiusura dell’area.

L’amministrazione si è quindi attivata per provvedere al ripristino dell’area in vista del prossimo anniversario del 2 novembre, e sono quindi partiti i lavori che prevedono anche la piantumazione di un nuovo albero, la sostituzione delle panchine e il ripristino delle lastre di marmo danneggiate.

“Qualche mese fa, raccogliendo anche le sollecitazioni dei consiglieri Filippo Iacomini e Gianluigi Bardini avevo richiesto un intervento di manutenzione e ripristino del decoro della targa dedicata a Pier Paolo Pasolini, situata a Largo Ferriani, nel quartiere Rebibbia” scrive l’Assessora Federica Desideri sulla sua pagina Facebook, informando della richiesta dei lavori di ripristino “Oggi sono finalmente partiti i lavori. Un sentito ringraziamento all’Ufficio decoro del Comune di Roma che si sono subito attivati, a Giulio Pelonzi e Julian Colabello, dello staff del Sindaco Roberto Gualtieri per l’impegno e il supporto.“

