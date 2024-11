Task Force anti-degrado: più di 250 identificazioni nelle zone calde della Capitale

Una massiccia operazione di controllo ha coinvolto nelle ultime ore le zone di Fidene, Esquilino e Termini, con lo scopo di innalzare gli standard di sicurezza e contrastare il degrado urbano.

Una task force della Polizia di Stato, su disposizione del Questore, ha monitorato alcuni dei punti più sensibili della città, impiegando agenti della Polizia di Stato e di Roma Capitale, insieme a personale delle Asl e dell’Ispettorato del lavoro, per eseguire controlli a tappeto.

L’operazione, coordinata dai Dirigenti dei Commissariati di zona, ha portato all’identificazione di oltre 250 persone e al monitoraggio di diverse attività commerciali.

Operazione sicurezza: sospesa una licenza e sanzioni per 25.000 euro

Tra gli esercizi commerciali sottoposti a verifica, uno in particolare è stato colpito dalla sospensione della licenza. L’attività, operante nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, è risultata in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e impiegava personale non regolarmente assunto.

L’infrazione, riscontrata durante i controlli, ha portato a un provvedimento immediato, oltre a una serie di sanzioni amministrative che hanno raggiunto complessivamente circa 25.000 euro.

Controlli a tutela del territorio:

Nel corso delle operazioni, sono state identificate oltre 250 persone, tra cui cinque risultate prive di un titolo di soggiorno valido. Questi individui sono stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione per accertamenti e ulteriori verifiche.

I controlli hanno interessato anche aree di forte transito, come i capolinea CO.TRA.L. in zona Aurelio e i parcheggi adiacenti alla fermata metro “Cornelia” e all’area commerciale di via Boccea.

Questi siti, che rappresentano punti di snodo strategici per l’accesso alla Capitale, sono stati monitorati in vista dell’intenso afflusso di fedeli atteso per gli eventi giubilari, garantendo sicurezza e monitoraggio dei flussi di turisti e pendolari.

Decoro urbano: rimozione di degrado e maggior vivibilità

L’operazione, volta a garantire un contesto sicuro e decoroso, si è conclusa con l’intervento degli operatori dell’Ama, che hanno ripristinato le condizioni di pulizia e ordine nelle zone monitorate.

