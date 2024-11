Task Force della Polizia a San Lorenzo e Fidene: sicurezza urbana e decoro al centro degli interventi

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha attivato una task force nelle aree di San Lorenzo e Fidene con l’obiettivo di migliorare sicurezza e decoro urbano, grazie a un’operazione sinergica che ha coinvolto anche la Polizia di Roma Capitale e gli operatori dell’AMA.

Durante questa vasta operazione, le forze dell’ordine, insieme a volontari e cittadini, hanno lavorato intensamente per il ripristino dell’ordine e la riqualificazione delle strade.

In particolare, a San Lorenzo, gli agenti del Commissariato San Lorenzo e della Sezione informativa hanno collaborato con i volontari dell’associazione “Retake Roma” e con insegnanti e studenti dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Borsi”, impegnandosi nella pulizia e nella riqualificazione delle aree attorno alla scuola, in via Tiburtina Antica.

A Fidene, invece, gli agenti del Distretto Fidene, supportati dalle unità cinofile e dal reparto prevenzione crimine, hanno messo in campo un’operazione “ad alto impatto” che ha riguardato diverse zone del quartiere, compreso il centro commerciale Porta di Roma.

Le ispezioni si sono estese anche a cinque attività commerciali e, in particolare, alle sale videolottery (VLT), per le quali sono state registrate sette violazioni amministrative, di cui cinque solo per irregolarità nelle sale VLT, per un ammontare complessivo di oltre 29.500 euro.

L’operazione ha portato anche a due denunce per omessa vigilanza delle sale e a un sequestro penale per avviare la chiusura degli esercizi.

Durante i controlli, un cittadino straniero è stato espulso dal territorio nazionale, mentre altri due individui senza documenti di soggiorno sono stati accompagnati all’Ufficio immigrazione per ulteriori verifiche.

Questa strategia di sicurezza, che unisce il presidio urbano alla tutela del decoro cittadino, continuerà nei prossimi mesi per migliorare la qualità della vita nei quartieri di Roma, garantendo una maggiore sicurezza e uno standard di vivibilità adeguato a beneficio di tutta la collettività.

