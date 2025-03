Task force nei campi rom di via Candoni e Vasca Navale: scattano sequestri e controlli

Una maxi operazione dei Carabinieri della Compagnia Roma Eur ha passato al setaccio i campi nomadi di via Luigi Candoni e via della Vasca Navale, portando a una serie di verifiche e controlli a tappeto.

L’azione, parte di una più ampia strategia per il contrasto alla criminalità e al degrado urbano, ha visto l’identificazione di 312 persone di etnia romena e bosniaca, tra cui 72 minorenni.

I numeri emersi dal blitz sono significativi: 108 soggetti identificati risultano con precedenti penali, a dimostrazione di quanto il monitoraggio di queste aree resti cruciale per la sicurezza della Capitale.

L’operazione, condotta con il coordinamento del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, si inserisce nel quadro delle iniziative del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità che influiscono non solo sulla sicurezza reale, ma anche sulla percezione dei cittadini.

I Carabinieri hanno ispezionato i moduli abitativi all’interno degli insediamenti, per verificare eventuali presenze irregolari e contrastare ogni forma di criminalità.

I controlli hanno coinvolto anche 50 veicoli, trovati sia all’interno dei campi che nelle loro pertinenze: sei di questi erano sprovvisti di assicurazione e sono stati sequestrati.

