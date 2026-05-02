Taxi a Fiumicino: 34 nuove licenze stagionali per l’estate 2026

Un piano per rafforzare il servizio taxi in vista dell’estate e dell’atteso aumento dei flussi turistici, in particolare nell’area dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”.

Il Comune di Fiumicino ha avviato una procedura pubblica per l’assegnazione di 34 licenze aggiuntive a carattere temporaneo, con l’obiettivo di migliorare la mobilità durante i mesi di maggiore affluenza.

La misura presenta una caratteristica precisa: il bando è rivolto esclusivamente agli operatori già in possesso di una licenza rilasciata dallo stesso Comune. Una scelta che punta a incrementare rapidamente il numero di vetture disponibili senza modificare l’attuale assetto del servizio.

Il meccanismo individuato prevede l’impiego di un secondo veicolo, generalmente utilizzato come auto sostitutiva, che potrà essere guidato da un ulteriore conducente. In questo modo, a parità di titolari, sarà possibile aumentare concretamente la presenza di taxi sul territorio.

Nel dettaglio, 14 autorizzazioni saranno destinate a chi dispone già di un mezzo di riserva, mentre le restanti verranno assegnate agli altri aventi diritto.

Per partecipare alla selezione non sarà necessario indicare il nominativo del secondo autista, ma soltanto gli estremi del veicolo che verrà utilizzato.

Il rilascio delle licenze non prevede costi diretti, fatta eccezione per le spese amministrative: 400 euro per i diritti di segreteria e 10 euro di tassa di partecipazione.

Le autorizzazioni avranno una validità di 12 mesi, con possibilità di rinnovo, ma l’attività operativa sarà concentrata nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre. È inoltre prevista una turnazione sulle 24 ore, organizzata in raccordo con le associazioni di categoria.

Le nuove vetture saranno chiamate a coprire non solo l’area aeroportuale, ma anche altri punti sensibili del territorio, tra cui presidi sanitari, stazioni ferroviarie e località balneari come Fregene, Maccarese e Passoscuro.

L’iniziativa avrà anche una funzione di monitoraggio. Per diversi mesi, infatti, gli operatori dovranno trasmettere dati dettagliati sulle corse effettuate e sulle eventuali richieste non soddisfatte. Informazioni che serviranno all’amministrazione per valutare interventi strutturali futuri e adeguare il servizio alle reali esigenze dell’utenza.

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