Taxi abusivi e furti nei duty free: scalo di Fiumicino sotto la lente dei carabinieri

All’aeroporto di Fiumicino, tra il viavai di turisti e l’andirivieni frenetico dei trolley, si è consumata l’ennesima giornata di controlli a tappeto. Ma stavolta a finire nel mirino non sono stati solo i bagagli sospetti, bensì le abitudini troppo “disinvolte” di alcuni viaggiatori e autisti fuori regola.

Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno intensificato le operazioni di presidio all’interno e all’esterno dello scalo, incrociando controlli di sicurezza e prevenzione dei reati.

Il bilancio? Due passeggeri denunciati per furto aggravato ai danni dei negozi duty free e ben 16 sanzioni amministrative comminate a tassisti e autisti NCC (noleggio con conducente) risultati abusivi o irregolari.

Le vetrine scintillanti dell’area commerciale non sono bastate a trattenere l’impulso: un uomo di 30 anni ha tentato di uscire con una boccetta di profumo sotto la giacca, mentre una donna ne aveva occultati due nel bagaglio a mano. Entrambi sono stati notati dal personale della sicurezza e immediatamente fermati dai Carabinieri, che hanno proceduto con la denuncia.

Fuori dallo scalo, invece, la scena non era meno movimentata. Tra parcheggi improvvisati, auto senza licenza e conducenti senza autorizzazione, sono scattate 16 sanzioni da 2.064 euro ciascuna: un totale da capogiro che sfiora i 35mila euro.

Alcuni degli autisti fermati erano recidivi, altri operavano in violazione del foglio di via o delle normative regionali sul trasporto pubblico.

