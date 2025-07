Teatri d’Arrembaggio in festa per i 10 anni  

Il decimo anno di Teatri d’Arrembaggio, festival multidisciplinare ideato da Valdrada Teatro che si è evoluto negli anni aprendosi a generi e stile diversi e puntando, nell’estate 2025, sulla multiculturalità, si avvia alla conclusione con un ultimo, intenso fine settimana di spettacoli, laboratori e performance.

Dopo il successo degli appuntamenti di luglio – tra cui l’intensità psicologica di Tutto a posto di Ciarrapico e Torre (25 luglio), la satira tagliente di Articolo 1 di Monir Gasshem (26 luglio), e l’universo simbolico di Plutone e Proserpina di Francesco Picciotti (27 luglio) – il festival salpa verso i suoi ultimi orizzonti con tre giornate che fondono drammaturgia contemporanea, comicità pungente e teatro per l’infanzia.

Venerdì 1 agosto (ore 21.00) va in scena Interrail, di Massimiliano Bruno, con la regia di Daniele Trombetti: un viaggio che diventa pretesto per raccontare l’amore mancato, il desiderio non realizzato, la bellezza effimera degli incontri. Lo spettacolo è l’elogio del movimento, della provvisorietà, della poesia che nasce quando non si arriva mai davvero.

Si prosegue sabato 2 agosto (ore 21.00) con Yoko Yamada Live: insignita del Premio Satira di Forte dei Marmi, la comica nippo-italiana Yoko Yamada porta sul palco una stand-up irriverente e lucida, in equilibrio tra autobiografia e critica sociale. In questo spettacolo Yoko rilegge l’attualità – dai compleanni dei bambini alla cancel culture – con uno sguardo disarmante e affilato. Un umorismo intelligente che smaschera i tabù contemporanei con grazia e provocazione.

Domenica 3 agosto, la giornata finale di Teatri d’Arrembaggio 2025, inizia alle ore 17.00 con il laboratorio per bambini (6–12 anni) Alla scoperta del pirata selvaggio! a cura di Sea Dogs: l’attività teatrale e creativo invita bambine e bambini a esplorare l’autenticità, la rabbia, il coraggio e la libertà tra travestimenti, storie e giochi di ruolo, per navigare dentro e fuori di sé, alla ricerca del pirata che li abita.

Conclude il festival di Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia lo spettacolo di Teatro ragazzi Ciurma! Pendagli da forca (ore 19.00) di Sea Dogs: una favola piratesca per tutte le età con protagonisti un pappagallo parlante, due adulti smarriti e una ciurma da ricostruire tra mappe perdute, ingiustizie e desideri mai confessati per raccontare come anche gli adulti possono tornare a sognare

Il progetto Teatri D’Arrembaggio ideato da Valdrada e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per i laboratori occorre la prenotazione all’indirizzo: valdradateatro@gmail.com

Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative:

Fb: Teatri d’Arrembaggio

Sito web: valdradateatro

