Teatro di Roma intitola a Massimo Pedroni la Sala Consiliare

Il Teatro di Roma ha reso un sentito omaggio alla memoria di Massimo Pedroni, figura che ha dedicato la sua vita all’arte, lasciando un’eredità di grande professionalità e sincero amore per il teatro.

L’omaggio si è concretizzato con la cerimonia di intitolazione (16 giugno) della Sala Consiliare del Teatro a suo nome e la scoperta della targa commemorativa.

La scelta di dedicargli uno spazio così significativo celebra l’autenticità di una figura di spicco e indimenticabile protagonista della vita dello Stabile capitolino, la cui dedizione all’istituzione teatrale è testimoniata dai cinque mandati come Consigliere nel Cda del Teatro di Roma e dalla carica di Vicepresidente ricoperta per uno di questi.

Un’intitolazione che riflette appieno il suo legame indissolubile e il suo inestimabile contributo al mondo del teatro.

L’iniziativa celebra la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita al teatro e il Teatro di Roma intende così non solo onorare un suo protagonista, ma anche ribadire l’importanza di conservare la propria memoria storica quale motore di progresso e ispirazione per il futuro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.