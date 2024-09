Teatro IF, la stagione 2024-2025 tra novità e ritorni tanto attesi

Il Teatro IF di Roma, presenta la sua nuova stagione teatrale 2024-2025. Anche quest’anno, sotto la direzione artistica di Mattia Albanese, il teatro si prepara ad accogliere spettacoli che promettono di far ridere, riflettere ed emozionare il pubblico, in uno spazio suggestivo e accogliente nel cuore del quartiere di Montesacro-Talenti.

Ad aprire la stagione, Melissa Bianco, la comica romana amatissima sui social grazie ai suoi video esilaranti seguiti da migliaia di fan. Lo spettacolo “Dall’altra parte”, in scena dal 12 ottobre, porta sul palco il suo stile irriverente e autentico, in un mix esplosivo di comicità che riflette le dinamiche della vita quotidiana con toni ironici e diretti. Un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi in una serata all’insegna delle risate.

Tra gli altri spettacoli in programma, si segnala l’attesissimo ritorno di “iANSIA” dal 19 al 20 ottobre, con Marco D’Angelo e Manuel Pini. Dopo il grande successo delle passate stagioni, questo spettacolo torna a grande richiesta, raccontando in modo brillante le insicurezze e le paure contemporanee, con un’interpretazione capace di alternare momenti comici a spunti di riflessione. Un viaggio attraverso l’ansia moderna, tra esagerazioni e verità.

Accanto alla comicità, non mancheranno spettacoli che affronteranno temi più profondi e attuali, offrendo al pubblico la possibilità di riflettere su argomenti di rilevanza sociale ed esistenziale. Tra questi, “L’ora di educazione fisica”, in programma il 22 e 23 febbraio, uno spunto di riflessione sulla società moderna e sulle mille sfaccettature che può avere l’animo umano.

Inoltre, il Teatro IF è orgoglioso di dare spazio ai talenti emergenti: i vincitori della scorsa edizione di Monologando, concorso dedicato ai monologhisti emergenti, avranno l’opportunità di esibirsi sul nostro palco durante la stagione. Un’occasione per celebrare nuovi talenti e continuare a supportare la crescita di giovani artisti nel panorama teatrale italiano.

Per gli amanti del teatro classico rivisitato, il 16 e 17 novembre andrà in scena “Il ventaglio di Lady Windermere”, una produzione de I disAccordi che ripropone il celebre capolavoro di Oscar Wilde in una versione fresca e attuale, mantenendo intatta la sua acuta critica sociale.

Infine, da segnare sul calendario lo spettacolo del 7 e 8 marzo, “Animangers: Superpupazzi da legare”, un’esilarante produzione di marionette per bambini che promette di stupire e divertire, con personaggi surreali e situazioni folli, grandi e piccini in una serata di puro divertimento.

Il Teatro IF si conferma anche quest’anno come un punto di riferimento per attori emergenti e non della Capitale, proponendo una programmazione che abbraccia un’ampia varietà di generi e registri, dal comico al drammatico, fino alla magia e al teatro per bambini.

Il calendario completo della stagione è consultabile sul sito www.teatroif.it.

INFO E CONTATTI

Teatro IF | Via Nomentana, 1018 (RM)

@teatroIFroma

UFFICIO STAMPA | organizzazione@teatroif.it

Tel. +39 3426864372

