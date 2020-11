Teatro in Streaming – La compagnia Mauri-Sturno al Teatro Tor Bella Monaca

Variazioni enigmatiche è il più autobiografico dei testi di Schmitt ed è rappresentato ininterrottamente da un quarto di secolo in tutto il mondo: è una partita a scacchi, un intreccio psicologico, un incontro-scontro tra due uomini legati alla figura di una donna. Lo spettacolo sarà trasmesso in una maniera del tutto innovativa dal Teatro Tor Bella Monaca attraverso una piattaforma in streaming, per portare il teatro dagli spettatori ora che gli spettatori non possono raggiungere il teatro.

La responsabile dell’ufficio organizzazione e promozione del Teatro Tor Bella Monaca, Maddalena Rizzi, ci racconta com’è nata l’iniziativa: un gruppo di ragazzi ha fatto la ripresa dello spettacolo, ha proposto al Teatro una piattaforma in streaming (Crowdcast) e lo spettacolo è così fruibile online.

Ci svela: “Vogliamo cercare di rendere accessibile il teatro in streaming nonostante la situazione complicata che viviamo. Non è come il teatro in platea, perché il teatro è occasione di socializzazione e convivialità, ma almeno diamo il senso di essere vivi: è un modo per far resistenza e per produrre, rimanere insieme in attività”.

Con questo sistema, gli spettacoli sono fruibili su tutto il territorio nazionale, e molti hanno comprato i biglietti anche da Milano, cosa che non accadrebbe in una situazione di piena normalità. In più si raggiunge un pubblico diverso, fatto da più fasce d’età e di altre città. Il Teatro è spesso messo in secondo piano perché non considerato fonte economica, nonostante lo sia, e viene lasciato per ultimo. Ma non è solo intrattenimento.

Maddalena Rizzi conclude così: “Il teatro è un rito collettivo, utile alla creazione di identità dell’attore e dello spettatore. Dal vivo hai una catarsi ed empatia che a casa non puoi avere. Noi, però, siamo pronti a lanciare un messaggio grande, soprattutto con la collaborazione di una compagnia importante come Mauri Sturno. Noi ci siamo e viviamo. Non siamo stati messi a tacere”.

I biglietti sono acquistabili online su https://www.vivaticket.com/…/variazioni-enigmatiche/154596 . Fruizione disponibile attraverso piattaforma streaming Crowdcast. Per info sul procedimento telefono 0602010579; sito www.teatrotorbellamonaca.it ; pagina Facebook Teatro Tor Bella Monaca.

Camilla Dionisi