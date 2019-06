Teatro: ‘Opera Camion’ e ‘Figaro!’ a Casalotti

Domenica 30 giugno, alle 21.15 (con ingresso gratuito), ‘Opera Camion’ chiuderà per quest’anno le performances del ‘Figaro’ di Rossini in Via Borgo Ticino – XIII municipio.

“È stata una gran bella sfida per l’opera lirica, quella di montare un palco in strada e di recitare in mezzo alla gente” ha commentato la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi. “Sono molto soddisfatta per la partecipazione dei romani a questa operazione culturale fortemente voluta sia da Roma Capitale che dal Teatro dell’Opera di Roma. Un’iniziativa che vuole fare da stimolo alla conoscenza dei differenti linguaggi dell’arte che – nello spazio di un palcoscenico – prendono vita grazie al genio di un maestro come Rossini ma grazie anche alla fantasia e alla creatività dei giovani talenti italiani e stranieri protagonisti dell’opera del maestro pesarese” ha concluso la sindaca.