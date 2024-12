Teatro Parioli Costanzo: Mario Giordano e Gianluigi Paragone in “Mi ritorna in mente”

Per la prima volta insieme sul palco, Mario Giordano e Gianluigi Paragone portano in scena uno spettacolo teatrale carico di polemica e riflessioni pungenti, un atto di denuncia contro il politicamente corretto e i vizi della modernità.

“Contro il politicamente corretto, contro il modernamente corrotto” è un evento che si propone di scuotere le coscienze, unendo ricordi personali, monologhi intensi e inserti musicali per raccontare l’identità che si sta perdendo in nome di una presunta evoluzione.

Con uno sguardo critico sulla società di oggi, Giordano e Paragone riscoprono gli insegnamenti dei nonni, portando in primo piano i valori di una volta in contrasto con le teorie moderne sulla fluidità sessuale e le contaminazioni religiose e culturali.

Lo spettacolo non risparmia critiche al sistema, denunciando chi ha spostato l’attenzione dalla salute e dal benessere della gente verso la finanza, sacrificando posti di lavoro e il futuro delle nuove generazioni in nome dei mega profitti.

La sanità, altro tema centrale dello spettacolo, viene messa sotto accusa per essere diventata un affare invece di concentrarsi sulla cura dei malati.

Un altro colpo di scena arriva quando i due protagonisti puntano l’indice contro chi vorrebbe convincerci che il cibo italiano, simbolo di tradizione e qualità, possa essere paragonato a quello sintetico.

Un’opera teatrale potente, provocatoria e riflessiva che promette di lasciare il segno, sollevando interrogativi scomodi e spingendo lo spettatore a interrogarsi sul valore delle tradizioni, sull’autenticità e sui cambiamenti della nostra società.

Giordano e Paragone, con il loro stile diretto e senza peli sulla lingua, promettono uno spettacolo che non lascerà nessuno indifferente.

