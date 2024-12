Teatro Sala Umberto, “L’erba del vicino è sempre più verde” di Carlo Buccirosso: una commedia tra ironia e introspezione

Dal 3 al 22 dicembre 2024, il Teatro Sala Umberto di Roma ospita “L’erba del vicino”, una commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso.

L’opera esplora le fragilità dell’animo umano, alternando momenti di ironia a una sottile tensione psicologica, con un racconto che riflette sull’invidia, sull’insoddisfazione e sulla costante ricerca di una felicità irraggiungibile.

Protagonista della storia è Mario Martusciello, un funzionario di banca alle prese con un’esistenza in bilico tra fallimenti professionali e personali.

Convinto che la felicità degli altri sia sempre maggiore della propria, Mario si trova a scivolare in una spirale di eventi drammatici e surreali.

La vicenda si svolge interamente in un monolocale, un ambiente che simboleggia l’emarginazione e l’amarezza di una vita incapace di trovare appagamento.

Carlo Buccirosso, noto al pubblico per il suo talento nel mescolare toni comici e drammatici, si conferma una delle voci più interessanti del teatro contemporaneo.

Autore e regista dell’opera, Buccirosso alterna momenti esilaranti a riflessioni profonde sulla competizione sociale e sull’invidia, temi universali che trovano spazio nel quotidiano di ognuno di noi.

Accanto a Buccirosso, il cast vede le performance di Fabrizio Miano, Donatella De Felice e Maria Bolignano, che arricchiscono la narrazione con personaggi sfaccettati e credibili.

Le scenografie di Gilda Cerullo e Renato Lori, i costumi di Zaira De Vincentiis e le musiche di Cosimo Lombardi completano un allestimento curato nei dettagli, capace di coinvolgere lo spettatore sia visivamente che emotivamente.

“L’erba del vicino è sempre più verde!” recita il proverbio che dà il titolo alla commedia, una riflessione sull’invidia sociale e sull’illusione che la vita altrui sia sempre migliore della propria.

L’opera non si limita a intrattenere, ma porta il pubblico a interrogarsi su temi profondi come il confronto con il prossimo, il senso di competizione e l’accettazione dei propri limiti.

“L’erba del vicino” si presenta come uno spettacolo che, attraverso una miscela di commedia e introspezione, invita a sorridere e a riflettere sulla condizione umana, confermando ancora una volta il talento poliedrico di Carlo Buccirosso.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro.

