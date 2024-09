Teatro Torpignattara stagione 2024-2025

Dal 12 settembre 2024 in via Amedeo Cencelli 68 prenderà il via un calendario di appuntamenti gratuiti come incontri, concerti, conferenze, spettacoli teatrali, che potranno soddisfare tutti i gusti.

“Il Teatro Torpignattara nasce con lo scopo di portare cultura e arte in una delle aree di Roma che maggiormente soffrono di disagio sociale ed emarginazione, ovvero proprio Torpignattara,” dichiara Furio Capozzi, direttore e fondatore del Teatro Torpignattara. “A questo fine, l’Associazione ha deciso di rendere fruibili gratuitamente alla popolazione tutti gli spettacoli organizzati direttamente.”

La missione di questo teatro è quella di promuovere la cultura a Roma, offrendo uno spazio aperto e inclusivo, dove il pubblico potrà immergersi in esperienze artistiche di qualità, capaci di ispirare, far riflettere e divertire.

I prossimi appuntamenti al Teatro Torpignattara:

12 settembre, ore 18.30, lettura di Manidi Danilo Montaldo

19 settembre, ore 19.00, conferenza sull’associazionismo in Italia, condotta dalla presidentessa di Capit Italia.

27 settembre ore 19.00 concerto di Franco Galbazzi con il suo show “Live Concerto Demenziale”.

Il calendario proseguirà con una serie di incontri culturali tra ottobre e dicembre, tra cui il ciclo Libri in Teatro, con Chiara Buoni e Alessandro Conte (dal 4 ottobre al 6 dicembre, ore 20.00), e lo spettacolo teatrale *Colpi di Sole (20 ottobre, ore 18.00), una raccolta di monologhi al femminile diretti da Eleonora Testi, che esplorano con sensibilità ed emozione le sfumature della vita delle donne.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale www.teatrotorpignattara.it o contattare il numero 335 1027670.

*Lo spettacolo “Colpi di Sole” è l’unico appuntamento non gratuito. Il biglietto avrà un costo di 15 euro.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙