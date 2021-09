Teatro Verde: al via la stagione 2021-22

Un cartellone con 28 titoli fino al 13 maggio 2022, con tanti momenti di gioco, prima e dopo gli spettacoli, insieme agli attori della Compagnia: il Teatro Verde presenta la più longeva programmazione d’Italia dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie.

Si parte sabato 2 e domenica 3 ottobre, alle ore 17, con uno spettacolo musicale adatto ai piccoli e ai piccolissimi “1, 2, 3… Cantate con me. Canzoni, storie, rime, pupazzi e altre stramberie” di Andrea Calabretta, Diego di Vella e Veronica Olmi.

Diego, con la sua chitarra e il suo ukulele, racconterà cantando, tante storie, filastrocche, canzoni e poesie in compagnia di un esercito di buffi personaggi.

Anche quest’anno tutti i giovani spettatori potranno fare parte della Giuria dei Bambini del Teatro Verde e assegnare il Premio Maria Signorelli allo spettacolo più bello e meritevole della stagione. Per partecipare alla votazione basta andare sul sito e compilare la scheda, che dovrà essere inviata via mail a teatroverderoma@gmail.com insieme a un disegno, un commento, una recensione.

I migliori saranno pubblicati sulle pagine social Teatro Verde.

Durante la settimana, invece, i pomeriggi saranno dedicati alla “Scuola di teatroverde”, frequentata ogni anno da 150 bambini e ragazzi dai 4 ai 19 anni oltre a tanti altri progetti: laboratori teatrali-espressivi, laboratori manuali creativi, laboratori musicali, giochi teatrali, letture animate e ad alta voce, percorsi di crescita, l’inglese per i piccolissimi di Sing-a-long, il teatrino dei burattini, il Centro di Orientamento ai mestieri delle arti…

Veronica Olmi, direttore artistico del Teatro Verde, ci spiega: “eccoci pronti a ripartire, con nuove idee, carichi di energia e di tanta fiducia.

Il Teatro Verde è un presidio culturale dedicato all’infanzia, a Roma dal 1986, sempre aperto, 7 giorni su 7. E anche quest’anno in cartellone troverete tanti spettacoli e altrettanti argomenti per parlare di ambiente, di magia, di bullismo, di pace e solidarietà, di scienza, di sviluppo, di tolleranza, di alimentazione, di rispetto, di musica, di animazione, di risorse esauribili, di colori, di arte, di equità, di favole, di sogni, per riflettere, per imparare… E tante attività in sala e nel nostro giardino per “giocare al teatro”!”

Il Teatro Verde si trova presso Circonvallazione Gianicolense (numero civico: 10), in zona Monteverde e Trastevere. Per informazioni sulle programmazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito www.teatroverde.it.