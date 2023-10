Inaugura sabato 7 ottobre la mostra con i lavori delle ragazze e dei ragazzi delle scuole del territorio del IX municipio svolti in occasione della seconda edizione del Festival della Lettura e della Letteratura “9daLeggere”.

L’esposizione “TecArt 9daLeggere in Teca” sarà visitabile dalle ore 16.30 presso lo Spazio culturale La Vaccheria in via Giovanni L’Eltore 35/37.

L’ingresso è gratuito da martedì a giovedì ore 9 – 13; da venerdì a comica ore 9 – 19; lunedì chiuso.