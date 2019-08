Technotown a Villa Torlonia, le attività per sabato 10 e domenica 11 agosto

Technotown, lo spazio di Villa Torlonia dedicato alla creatività e alla scienza, dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, propone per sabato 10 e domenica 11 agosto una serie di attività didattiche rivolte al pubblico dai 6 ai 99 anni (max 15 persone ad attività).

La struttura rimarrà poi chiusa dal 12 al 25 agosto. Le attività riprenderanno martedì 27 agosto.

PROGRAMMA DI SABATO E DOMENICA

LEGO Robot Engineering

Nel tempo dell’attività si verrà messi alla prova nel progettare, costruire e programmare apparecchi della vita quotidiana utilizzando i kit LEGO WEDO. Ogni squadra con concorrenti di tutte le età, dai 6 ai 99 anni, diventerà parte attiva di uno staff e avrà il proprio capo progetto, un costruttore e un programmatore, che dovranno cooperare insieme alla realizzazione del progetto loro assegnato. Sarà una vera e propria sfida creativa/collaborativa per la risoluzione di particolari problemi di progettazione dove la differenza di età non sarà più un ostacolo ma un arricchimento del lavoro di cooperazione. I progetti migliori verranno premiati con una speciale menzione sul sito di Technotown.

Sabato: ore 10 e ore 14

Domenica: ore 12 e ore 18

Robot Storytelling

Una vera e propria sfida di programmazione robotica, tra adulti e ragazzi, per far vivere un’avventura speciale al piccolo robot. Cinque squadre si sfideranno ad inventare una storia straordinaria che ha come protagonista i LEGO MINDSTORMS. Ogni squadra avrà 30 minuti per creare una storia partendo da alcune indicazioni di base e per programmare il proprio robot a compiere delle azioni che lo renderanno attore in questo racconto. I partecipanti alla sfida saranno essi stessi i registi, i programmatori e gli strateghi di questo gioco speciale che li farà avventurare nel mondo della programmazione robotica in modo divertente e innovativo.

Sabato: ore 16

Domenica: ore 15

Diventa un Supereroe

Avete mai pensato di potervi trasformare in uno dei supereroi più famosi? Nel “virtual set” allestito a Technotown tutto questo è possibile. Tre squadre, con concorrenti di tutte le età, si sfideranno utilizzando le apparecchiature a disposizione, nel ricreare i superpoteri dei grandi supereroi della nostra infanzia. Non è mai troppo tardi per poter volare, arrampicarsi sui tetti dei grattacieli, scomparire nel nulla e trasformarsi in un gigante. Non sono necessarie particolari doti fisiche per diventare un supereroe. L’unica cosa richiesta, per questa sfida particolarmente coinvolgente e divertente, sarà una grande fantasia e capacità di cooperazione con i propri compagni di squadra per trovare nel minor tempo possibile una soluzione creativa alla realizzazione di particolari effetti speciali. Sarà un modo diverso di tuffarsi nel mondo del cinema e delle tecniche di ripresa in “chroma key”.

Sabato: ore 12, ore 15 e ore 18

Domenica: ore 11, ore 14 e ore 17

Lightpainting

Utilizzando la tecnica del light painting, sarà possibile creare delle immagini fotografiche partendo dalla propria fantasia. Ogni fonte di luce potrà diventare un pennello: laser, led, cellulari, torce; muovendoli al buio davanti alla macchina fotografica si avrà un ruolo attivo nel creare le scie luminose che saranno registrate nell’immagine finale. Divisi in squadre ci si sfiderà a raccontare una storia per immagini. Persone di età differenti, dai 6 ai 99 anni, cercheranno di collaborare insieme per costruire una storia per immagini. Ognuno avrà a disposizione 4 scatti per raccontare una storia unica. Le migliori storie verranno premiate con un posto d’onore sul sito dal quale si potranno anche scaricare e condividere.

Sabato: ore 11 e ore 17

Domenica: ore 10 e ore 16

TECHNOTOWN

Via Lazzaro Spallanzani, 1/a (Villino Medioevale – Villa Torlonia)

Orario

Da martedì a domenica: ore 9.30-19.00; chiuso lunedì e dal 12 al 25 agosto

L’ingresso è consentito fino a un’ora prima della chiusura

Biglietti per tutti

€ 8,00 per 1 attività | € 14,00 per 2 attività | € 18,00 per 3 attività

Riduzioni da convenzione:

€ 7,00 per 1 attività | € 12,00 per 2 attività | € 15,00 per 3 attività

Gratuito per diversamente abile e accompagnatore

Prenotazione obbligatoria

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

Info

www.technotown.it – www.060608.it

info@technotown.it