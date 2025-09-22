Telecamere rubate, il segnale GPS porta al campo rom di via Salviati: scattano i controlli

Un segnale GPS che lampeggia sullo schermo del cellulare, la speranza di ritrovare ciò che poco prima gli era stato sottratto e il coraggio – forse incosciente – di seguirlo fino al cuore della periferia romana.

È la vicenda di un turista belga che, derubato delle telecamere, si è spinto fino ai cancelli del campo rom di via Salviati, a Tor Sapienza, dove il segnale lo aveva guidato.

L’uomo, spaesato e in evidente difficoltà, è stato intercettato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati proprio in quelle ore in un controllo straordinario all’interno della baraccopoli.

Il turista ha chiesto aiuto, ma il tracciamento GPS si è interrotto poco dopo, rendendo impossibile il recupero della refurtiva.

Intanto, il blitz era già entrato nel vivo. Alle prime luci dell’alba oltre 40 agenti dei gruppi Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale), Nad (Nucleo Ambiente e Decoro) e V Casilino hanno passato al setaccio l’area.

Durante le operazioni è emerso un quadro inquietante: un uomo, totalmente abusivo all’interno del campo, è stato sorpreso con addosso dosi di cocaina.

Non solo. Quattro biciclette elettriche di provenienza furtiva sono state sequestrate, così come quattro veicoli trovati senza copertura assicurativa. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto depositi di materiale di risulta e cumuli di rifiuti stoccati illegalmente.

Le operazioni, coordinate dalla Direzione Sicurezza Urbana, fanno parte di una più ampia campagna di controlli che proseguirà nei prossimi giorni.

