Tennis & Friends – Salute e Sport 2024 al Foro Italico

Torna al Foro Italico, dall’11 al 13 ottobre 2024, Tennis & Friends – Salute e Sport, la manifestazione nata nel 2011 con l’obiettivo di veicolare la cultura della prevenzione attraverso lo sport e i corretti stili di vita.

Anche quest’anno tutti i cittadini avranno la possibilità di effettuare visite e screening gratuiti grazie al coordinamento di Salute Lazio e Asl RM1 e al coinvolgimento delle strutture sanitarie del territorio.

Progetto scuole

Tennis&Friends – Salute e Sport è informazione, promozione della cultura della salute soprattutto verso le nuove generazioni.

I giovani saranno protagonisti della prima giornata della manifestazione la mattina di venerdì 11 ottobre, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Il Progetto Scuole in sei anni ha visto la partecipazione di oltre 50mila studenti, coinvolti di anno in anno in diverse attività didattico ricreative, realizzate grazie a medici specialisti, federazioni e partner sostenitori.

Gli studenti potranno partecipare anche al contest sul tema “Salute e sport”, cimentandosi attraverso la realizzazione di video, foto, disegni in grado di veicolare idee, proposte e riflessioni sul tema del crescere sani e in salute grazie anche all’attività sportiva, con un riferimento particolare alla prevenzione.

Villaggio della Salute e dello Sport

Sabato 12 aprirà il Villaggio della Salute di Tennis & Friends – Salute e Sport e per due giorni si avranno a disposizione oltre 500 professionisti sanitari, con circa 180 postazioni che offriranno visite gratuite in 54 diverse aree specialistiche. Oltre 70 le strutture sanitarie coinvolte che comprendono tutte le province del Lazio, grazie anche alla collaborazione delle Asl, Regione Lazio e Ministero della Salute.

Al Villaggio della Salute, saranno inoltre presenti le autoemoteche per la donazione del sangue.

I percorsi di prevenzione saranno garantiti anche da medici militari all’interno del Villaggio Interforze.

Sabato e domenica il Villaggio dello Sport accoglierà la Federazione Italiana Tennis e Padel e importanti Federazioni Sportive Nazionali che allestiranno spazi per avvicinare la popolazione alla pratica sportiva e alle diverse discipline.

Molto atteso anche il Torneo Celebrity che vedrà sfidarsi sul campo le “storiche” celebrities di Tennis & Friends.

Gli Ambassador

Tra gli Ambassador invitati a partecipare:

la madrina storica, Veronica Maya, il presidente onorario di Tennis & Friends – Salute e Sport, Nicola Pietrangeli; Manuela Arcuri; Marco Betello; Filippo Bisceglie; Paolo Bonolis; Flaminia Bolzan; Raul Bova; Vittorio Brumotti; Antonio Cabrini; Vincent Candela; Albano Carrisi; Gabriella Carlucci; Milly Carlucci; Barbara D’Urso; Maria De Filippi; Luigi Di Biagio; Daniele De Rossi; Beppe Convertini; Anna Falchi; Francesca Fagnani; Rosario Fiorello; Stefano Fiore; Beppe Fiorello; Ludovico Fremont; Gimmy Ghione; Giuliano Giannichedda; Matteo Garrone; Max Giusti; Giampaolo Morelli; Paolo Morelli; Ignazio Moser; Neri Marcorè; Massimiliano Ossini; Pierluigi Pardo; Barbara Palombelli; Paola Perego; Cristina Chiabotto; Roberto Ciufoli; Andrea Lo Cicero; Andrea Lucchetta; Adriana Volpe; Filippo Volandri; Anna Tatangelo; Marco Tardelli; Sebastiano Somma; Cecilia Rodriguez; Carolina Rey; Gianni Rivera; Marzia Roncacci; Monica Setta; Anna Safroncik; Lillo; Pino Insegno; Dolcenera; Noemi; Max Tortora; Luca Zingaretti.

Tennis&Friends in numeri

Ogni anno la manifestazione vede aumentare il numero di visitatori e di screening effettuati: lo scorso anno, alla main edition di Roma hanno partecipato più di 80mila persone, oltre 30mila sono state le visite gratuite. Ottimo riscontro anche per l’ultima edizione torinese, che si è tenuta per la prima volta a piazza Castello dal 20 al 22 settembre 2024 e che ha visto la partecipazione di oltre 40mila visitatori che hanno effettuato circa 20mila screening. In totale, dal 2011 a oggi sono stati oltre 350 mila i check-up gratuiti e circa 440mila i cittadini che hanno preso parte alle diverse edizioni della manifestazione.

“In Italia si fa poca prevenzione. I dati sono allarmanti: nel 2022, solo il 50% della popolazione ha aderito agli screening gratuiti proposti dal Servizio Sanitario Nazionale. Non solo. Nel 2023, in Italia sono state stimate 395.000 nuove diagnosi di cancro, con un incremento del 4,9% in tre anni. Il tumore più frequentemente diagnosticato è il carcinoma della mammella, seguito da colon-retto, polmone, prostata e vescica.

Eppure, si stima che il 40% dei tumori potrebbe essere evitato con la prevenzione e adottando uno stile di vita più sano, sin dall’età pediatrica – commenta il Prof. Giorgio Meneschincheri fondatore di Tennis & Friends, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Specialista medico presso il Policlinico Gemelli – Solo il 51,8% dei giovani tra i 6 e i 24 anni pratica sport regolarmente. In generale, il 30% della popolazione è sedentaria, con conseguente aumento di peso e obesità, che colpiscono oltre il 40% degli adulti, aggravando il rischio oncologico.

Lo sport è prevenzione ed è necessario che le Istituzioni preposte sostengano le famiglie che non hanno la possibilità economica di far praticare attività sportiva regolare ai propri ragazzi. Il nostro evento è un’opportunità per tutti coloro che credono di non avere tempo: con i nostri screening gratuiti, possono recuperare quel tempo perso e prendersi cura della propria salute”.

Tennis & Friends – Salute e Sport ha ricevuto il patrocinio di Parlamento Europeo, Commissione Europea, Ministero della Difesa, Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Coni; Sport e Salute; Regione Lazio, Roma Capitale, Salute Lazio, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Stato Maggiore della Difesa, Croce Rossa Italiana; Fitp; Istituto per il Credito Sportivo; SHRO; Temple University; Fondazione Ania; Amici dell’Unicef.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙