Tensione a Termini: uomo in stato di alterazione minaccia i passanti dalla pensilina della Metro

Paura e sconcerto ieri pomeriggio a Termini, quando un uomo in evidente stato di alterazione è salito sulla pensilina d’accesso alle stazioni della metro, proprio nel cuore pulsante della movida pomeridiana della capitale.

L’accaduto intorno alle 14:00, quando l’uomo ha iniziato a urlare insulti e frasi sconnesse, minacciando i passanti in una piazza dei Cinquecento gremita di persone.

Vestito con cappello con visiera, canottiera bianca e jeans, l’uomo ha attirato subito l’attenzione delle pattuglie di polizia presenti in zona, che sono intervenute prontamente nel tentativo di calmarlo.

La presenza degli agenti, però, ha aumentato il suo stato di agitazione: anziché scendere dalla tettoia, l’uomo ha continuato a urlare contro gli stessi poliziotti e ha persino minacciato di farsi del male.

Minuti di grande tensione hanno accompagnato l’intervento delle forze dell’ordine, fino a quando è stato necessario il supporto dei vigili del fuoco.

Posizionata una scala, i poliziotti sono finalmente riusciti a raggiungere l’uomo sulla pensilina, riportandolo alla calma con grande difficoltà e mettendo fine a un episodio che aveva ormai gettato nel panico tutti i presenti.

Identificato come un cittadino tunisino di 32 anni, l’uomo è stato preso in carico dal personale del 118 e trasportato al policlinico Umberto I in codice rosso psichiatrico per ricevere assistenza medica.

