Tensione al Forte Portuense: sgombero tra scontri, e feriti. La situazione

Il 30 dicembre si è trasformato in una giornata di alta tensione al Forte Portuense, dove un’operazione di sgombero ha scatenato proteste e scontri tra le forze dell’ordine e un gruppo di manifestanti.

Bottiglie e oggetti sono stati lanciati contro gli agenti da circa 60 persone radunate all’esterno della struttura, tra cui diversi giovani legati agli ambienti studenteschi.

Il contesto: timori di un rave party e lo sgombero

L’edificio, occupato da tempo, era già sotto osservazione delle forze dell’ordine. Recenti controlli avevano segnalato la presenza di individui noti per la vicinanza a contesti legati all’organizzazione di rave party.

Il questore, con il via libera del prefetto, ha deciso di intervenire per prevenire il rischio che la struttura potesse ospitare eventi non autorizzati durante il Capodanno.

All’interno, le autorità hanno rinvenuto casse acustiche e altre attrezzature tipicamente utilizzate per eventi musicali.

Scontri e feriti: la protesta degenera

La situazione è degenerata rapidamente: le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno caricato per disperdere i manifestanti, ma gli scontri hanno lasciato il segno.

Una ragazza è stata vista con una ferita alla testa, mentre un altro giovane giaceva a terra lamentando dolori. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per soccorrere i feriti.

La nota della questura

La questura, in una nota, ha riferito che all’esterno, dopo poco dall’avvenuto accesso delle forze di polizia, si sono radunate sessanta persone, “un’aliquota delle quali riconducibili agli ambienti studenteschi“.

A questo punto, è iniziata “una complessa mediazione la quasi totalità degli occupanti, a distanza di ore e dopo aver recuperato gli effetti personali, sono usciti. Mentre l’ultimo, ostinato a non lasciare il sito, ha opposto resistenza attiva anche aggredendo gli agenti“.

Parallelamente, ha proseguito la questura, le persone che si trovavano all’esterno, “nel tentativo di ostacolare le operazioni, hanno posto in essere il blocco del traffico lungo la via Portuense, rendendo necessario l’intervento degli operatori di polizia presenti sul posto che hanno rimosso il blocco.

In alcuni frangenti successivi – hanno continuato – il gruppo di soggetti radunatisi all’esterno ha posto in atto un’ulteriore azione nel tentativo di bloccare l’attività delle forze dell’ordine“, avanzando fino al contatto con le medesime, “che hanno arginato il movimento opponendosi con gli scudi e subendo il lancio di bottiglie ed altri oggetti contundenti”. All’esito delle operazioni si registrano circa dieci feriti tra gli operatori delle Forze dell’ordine.

Fermi e chiusure in via Portuense

Due persone sono state portate in questura, e le loro posizioni sono attualmente al vaglio. Nel frattempo, la via Portuense, in direzione centro, è stata chiusa al traffico.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.