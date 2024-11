Tensione alla Sapienza: scontri tra collettivi, ferito un vigilante

Un clima incandescente ha avvolto oggi, 21 novembre, l’Università La Sapienza di Roma, teatro di violenti scontri tra collettivi di destra e sinistra.

L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di oggi nei pressi della facoltà di Farmacologia, rappresenta l’apice di settimane di tensione politica e accuse reciproche.

L’escalation ha portato a un serrato lancio di bottiglie, spintoni e un ferito tra il personale di vigilanza.

La cronaca degli eventi:

Tutto è iniziato intorno alle 16:00, quando alcuni studenti appartenenti a collettivi di destra stavano svolgendo un volantinaggio all’interno della città universitaria.

Secondo le prime ricostruzioni, i collettivi di sinistra hanno intercettato il gruppo, bloccandone l’uscita lungo uno dei viali principali. Quello che poteva rimanere un confronto verbale si è trasformato in un acceso scontro, con il lancio di bottiglie e oggetti.

A questo punto, per evitare un ulteriore peggioramento della situazione, i collettivi di destra hanno richiesto l’intervento della Digos per poter lasciare il campus in sicurezza.

Gli agenti hanno scortato il gruppo fuori dall’ateneo, optando per un passaggio laterale che evitasse il confronto diretto con i collettivi di sinistra, posizionati presso l’ingresso principale su piazzale Aldo Moro.

Tuttavia, il percorso non è stato privo di tensioni. Al passaggio del gruppo, alcuni studenti di sinistra hanno lanciato oggetti contro gli avversari e contro le forze dell’ordine.

Durante i disordini, un vigilante dell’università è stato colpito al volto da una pietra, riportando ferite evidenti. L’uomo, sanguinante, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Un’escalation di tensioni:

L’episodio odierno non è un caso isolato, ma l’ultimo di una serie di eventi che hanno agitato La Sapienza nelle ultime settimane.

Già ieri (20 novembre) si erano verificati momenti di tensione tra gli stessi collettivi, alimentati da accuse reciproche.

Da tempo, i collettivi di sinistra denunciano provocazioni da parte dei movimenti di destra, tra cui l’imbrattamento di manifesti elettorali con simboli nazisti, come svastiche.

A loro volta, i collettivi di destra hanno segnalato episodi di ostilità, tra cui un attacco avvenuto a metà ottobre, quando una busta di immondizia fu lanciata da una finestra della facoltà di Scienze Politiche contro un loro banchetto informativo.

