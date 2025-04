Tensione su un bus Atac: passeggero dà in escandescenza, paura tra i viaggiatori

Era una mattinata come tante sulla linea 90, il jumbobus che collega via Nomentana a Termini, quando la quotidianità si è trasformata in tensione e paura.

Intorno alle 10:00 di oggi 29 aprile, un uomo, cittadino sudamericano, ha cominciato a dare in escandescenze a bordo del mezzo pubblico, scagliandosi verbalmente contro gli altri passeggeri senza un motivo apparente.

Lo scenario è presto degenerato: urla, insulti, sguardi spaventati. I passeggeri, colti di sorpresa, hanno cercato di allontanarsi da lui mentre il conducente, mantenendo sangue freddo, ha deciso di interrompere la corsa non appena ha avvistato una pattuglia della polizia locale, all’altezza di viale Regina Margherita. Senza perdere tempo, ha aperto le porte e chiesto aiuto agli agenti del II Gruppo Sapienza.

La situazione, tuttavia, era tutt’altro che semplice. L’uomo ha rifiutato di scendere dal mezzo e si è opposto all’identificazione, continuando a urlare in modo incontrollato.

Gli agenti, diretti dal comandante Massimo Fanelli, hanno quindi richiesto rinforzi e l’intervento di un’ambulanza, temendo che l’individuo potesse rappresentare un pericolo per sé stesso o per gli altri.

Una volta sul mezzo, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo e a metterlo in sicurezza. Nonostante fosse stato ammanettato, l’uomo ha continuato a dimenarsi, rendendo complicata anche la semplice procedura di identificazione.

Soltanto l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno sedato, ha permesso di placare l’agitazione. L’uomo è stato quindi trasportato al Policlinico Umberto I per accertamenti.

A commentare l’episodio è intervenuto anche Paolo Emilio Nasponi, coordinatore romano dell’UGL, che ha sottolineato l’importanza del presidio del territorio da parte della polizia locale:

“Il controllo capillare del territorio è la vera garanzia di sicurezza per i cittadini. Questi episodi dimostrano quanto sia essenziale la presenza e la prontezza degli agenti, che ogni giorno operano in prima linea, spesso senza le necessarie tutele.”

