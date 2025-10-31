Tenta di appiccare un incendio vicino alla stazione Tiburtina: fermato un uomo con quattro accendini

Attimi di tensione ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria Roma Tiburtina, dove un uomo è stato sorpreso mentre cercava di appiccare un incendio in una piccola area verde a ridosso della carreggiata.

Le segnalazioni, arrivate poco dopo le 19:00 al numero di emergenza 112, hanno fatto scattare l’intervento immediato dei Carabinieri della Stazione Roma Nomentana, che hanno raggiunto via della Stazione Tiburtina in pochi minuti.

Sul posto i militari hanno bloccato un uomo mentre tentava di incendiare alcune sterpaglie, evitando che le fiamme potessero propagarsi.

L’uomo, un 30enne egiziano senza fissa dimora e con precedenti, è stato trovato in possesso di quattro accendini, poi sequestrati.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di scongiurare un rogo in una zona ad alta frequentazione, vicina alla stazione e alle linee ferroviarie. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di tentato incendio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.