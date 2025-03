Tenta di impiccarsi a un lampione: salvato in extremis dai Carabinieri

Un pomeriggio di tensione e paura ha scosso via del Fagutale, a pochi passi dal ponte degli Annibaldi, dove un uomo di 60 anni, di origine romena, ha tentato di togliersi la vita.

Con una corda legata a un lampione e un cappio stretto intorno al collo, minacciava di lanciarsi nel vuoto da un’altezza di sette metri. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio.

La segnalazione e l’intervento fulmineo

Le prime chiamate di emergenza sono arrivate al 112 intorno alle 14:00 di giovedì 13 marzo. Passanti allarmati hanno segnalato la presenza dell’uomo in bilico, pronto a compiere il gesto estremo. In pochi minuti, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è giunta sul posto.

I militari, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno tentato di calmare il 60enne, parlando con lui per distoglierlo dal suo intento.

Le trattative, però, sembravano vane: l’uomo, determinato a farla finita, stringeva tra le mani un biglietto scritto in romeno in cui esplicitava le sue tragiche intenzioni.

Un salvataggio al limite

Approfittando di un attimo di distrazione, i Carabinieri sono entrati in azione. Con un taglio deciso, hanno reciso la corda, impedendo che il 60enne si lasciasse cadere.

Ma la sorpresa più inquietante è emersa subito dopo: l’uomo nascondeva nel cavo orale una lametta da rasoio, un’ulteriore minaccia alla sua stessa vita.

Bloccato e messo in sicurezza, l’uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti e assistenza psicologica.

Un gesto disperato che poteva finire in tragedia

Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto il 60enne a un gesto così estremo, ma il suo biglietto lascia trasparire un profondo disagio.

Grazie alla prontezza e al coraggio dei Carabinieri, quello che poteva trasformarsi in una tragedia si è concluso con un salvataggio provvidenziale.

