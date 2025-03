Tenta di rapinare un Carabiniere in borghese: bloccato e arrestato al pronto soccorso

Pensava di aver trovato una facile preda, ma ha scelto la persona sbagliata. Un 27enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di rapinare un uomo all’interno del pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

Quello che non sapeva è che la sua vittima era un maresciallo dei Carabinieri, libero dal servizio ma pronto a intervenire.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 13 marzo. Il militare, appartenente alla Stazione di Roma San Lorenzo, si trovava per motivi personali nel pronto soccorso quando è stato avvicinato dal 27enne.

Quest’ultimo, brandendo un oggetto in legno appuntito lungo circa 20 centimetri, ha cercato di intimidirlo, ordinandogli di consegnare il portafoglio.

Ma il rapinatore non aveva fatto i conti con la prontezza del suo bersaglio. Il Carabiniere si è immediatamente qualificato e, senza esitazione, ha disarmato l’aggressore.

Il 27enne ha reagito con violenza, cercando di divincolarsi e opporre resistenza, ma il militare è riuscito a bloccarlo, ricevendo in pochi istanti il supporto dei colleghi della Stazione San Lorenzo, intervenuti sul posto.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’arresto è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per lui il divieto di dimora nella Capitale.

