Tenta di rubare valigie alla stazione Tibus: arrestato 44enne per rapina

Ha cercato di approfittare della confusione all’arrivo dei pullman per mettere a segno un furto, ma è finito in manette.

I Carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno arrestato in flagranza un cittadino marocchino di 44 anni, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina.

L’episodio è avvenuto in largo Guido Mazzoni, presso l’autostazione Tibus, snodo frequentatissimo da viaggiatori e pendolari.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di impossessarsi di due valigie appartenenti ad altrettanti passeggeri appena scesi da un autobus.

Il suo piano, però, è stato notato da una guardia giurata in servizio, che è intervenuta prontamente.

Per guadagnarsi la fuga, il 44enne avrebbe opposto resistenza al vigilante con spintoni e tentativi di divincolarsi.

Ma i Carabinieri, allertati immediatamente, sono arrivati in pochi minuti riuscendo a bloccarlo definitivamente.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, che hanno sporto denuncia.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato nelle aule giudiziarie di piazzale Clodio per il rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 44enne il divieto di ritorno nel Comune di Roma.

