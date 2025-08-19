Tenta il furto di un’auto in sosta, rompendo i finestrini: arrestato un 29enne

Paura questa mattina in via Tommaso Fiortifiocca, nel quartiere Appio Latino, dove un cittadino romeno di 29 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato di un’auto in sosta.

Erano circa le 5:30 quando alcuni residenti, svegliati da strani rumori provenienti dalla strada, hanno deciso di contattare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Giovanni, che hanno sorpreso il giovane mentre cercava di forzare un veicolo.

L’uomo è stato immediatamente condotto in commissariato, dove la sua posizione è attualmente al vaglio della magistratura.

Nessun danno grave è stato segnalato e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che il furto si consumasse.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.