Tentano colpo su un’auto parcheggiata: arrestate due donne, una è incinta

Avevano scelto il momento giusto, ma il posto sbagliato. Due donne di origine bosniaca, di 27 e 25 anni, entrambe con precedenti penali, sono finite in manette dopo aver tentato di forzare un’auto in sosta nel cuore della Capitale, a pochi passi dal Colosseo.

A sorprenderle sono stati i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, impegnati in un servizio mirato al contrasto dei reati contro il patrimonio.

Le due donne, a bordo di una piccola utilitaria, hanno insospettito i militari per i loro continui passaggi in via Claudia, una strada che corre parallela ai Fori Imperiali.

Il loro atteggiamento circospetto ha indotto i Carabinieri a seguirle a distanza. Dopo aver parcheggiato, le due – una delle quali in evidente stato di gravidanza – si sono avvicinate a un’auto in sosta.

Con una maglietta avvolta intorno alla mano per attutire il rumore e proteggersi da eventuali tagli, hanno infranto il vetro del finestrino posteriore e hanno iniziato a rovistare tra i bagagli custoditi nell’abitacolo.

La scena non è sfuggita ai militari in borghese, che sono intervenuti in tempo reale, bloccando le due donne prima che riuscissero a fuggire con la refurtiva. Nessuno spazio per spiegazioni o giustificazioni: il tentativo di furto era stato colto in flagranza. Immediato l’arresto.

Dopo aver rintracciato il proprietario del veicolo, che ha sporto denuncia querela, le due sono state accompagnate agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il giudice, nelle aule di piazzale Clodio, ha convalidato l’arresto.

