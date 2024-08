Tentano di occupare appartamento Enasarco a Cinecittà: denunciata coppia di Peruviani

A Roma Est, nella zona di Cinecittà, continuano gli episodi di tentativi di occupazione abusiva degli immobili di proprietà di Enasarco. L’ultimo blitz, avvenuto in via Caio Sulpicio, ha visto protagonisti una coppia di cittadini peruviani, di 53 e 50 anni, che sono stati fermati dai carabinieri della compagnia Casilina dopo diverse segnalazioni arrivate al numero unico per le emergenze.

I due stavano tentando di prendere possesso illegalmente di un appartamento, e ora dovranno rispondere di invasione di terreni o edifici presso la procura della Repubblica.

Via Caio Sulpicio non è nuova a questi episodi, con i suoi appartamenti Enasarco che continuano a essere presi di mira.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescenti tensioni nel quartiere, dove si segnala una massiccia presenza di “latinos”, in particolare nella vicina via Eudo Giulioli, dove un’ex hotel occupato abusivamente da una grande comunità di peruviani è già stato censito e sarà presto oggetto di sgombero.

