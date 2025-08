Tentano il colpo a Mondo Convenienza, banda in fuga tra le campagne di Montelibretti

Un tentativo di furto studiato nei minimi dettagli, ma sventato in extremis. Una banda di ladri, composta da almeno tre persone, ha preso di mira nella notte il punto vendita di Mondo Convenienza lungo via Salaria, nel comune di Montelibretti, provincia a nord di Roma.

Il loro obiettivo era chiaro: le casseforti custodite nei locali del magazzino.

Un piano elaborato, ma l’allarme rovina tutto

Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, i malviventi — con il volto coperto da passamontagna e indossando guanti per non lasciare tracce — hanno agito in silenzio.

Prima hanno forzato una finestra al primo piano, poi hanno aperto un varco nel solaio, nel tentativo di raggiungere direttamente il piano dove si trovano le casse blindate.

Un piano ben congegnato, ma non abbastanza veloce: proprio durante l’azione, è scattato l’allarme.

La segnalazione è arrivata immediatamente alla centrale operativa del 112, e in pochi minuti sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Moricone.

La fuga nei campi

All’arrivo dei militari, i ladri hanno abbandonato gli strumenti da scasso e si sono dati alla fuga attraverso le campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce nel buio. Nessun bottino è stato sottratto, ma i danni alla struttura sono in fase di quantificazione.

Il sopralluogo dei Carabinieri ha permesso di recuperare alcuni attrezzi da scasso abbandonati dai malviventi, che potrebbero ora rivelarsi utili per l’identificazione del gruppo.

Indagini in corso

Sono attualmente in corso le indagini per risalire all’identità dei componenti della banda. Le telecamere di sorveglianza dell’area e dei punti vendita limitrofi sono ora al vaglio degli investigatori, nella speranza che abbiano ripreso elementi utili per stringere il cerchio intorno ai responsabili.

