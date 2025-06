Tentano il furto di uno zaino vicino ai Musei Vaticani: arrestati due borseggiatori seriali

Hanno agito con rapidità, sfruttando la confusione del momento e l’ingenuità di un turista che, pronto a entrare nei Musei Vaticani, aveva affidato lo zaino al conducente del minivan con cui viaggiava. Un piano che sembrava funzionare, ma che si è scontrato con il lavoro silenzioso ed efficace degli agenti impegnati nei servizi di prevenzione in chiave giubilare.

È finita con un doppio arresto la disavventura vissuta nei pressi di Viale Vaticano, dove due uomini di origine rumena, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati bloccati e ammanettati dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Il colpo era stato messo a segno in pochi secondi: lo zaino prelevato dal minivan mentre il proprietario era distratto, poi la fuga tra la folla. Ma uno dei due malviventi è stato immediatamente intercettato dai Falchi della Polizia, che presidiano l’area Vaticana proprio per contrastare i furti e i borseggi.

Decisivo, in quel momento, anche l’intervento del conducente del mezzo turistico, che si è messo all’inseguimento del ladro attirando l’attenzione degli agenti.

Il secondo complice ha tentato di far perdere le proprie tracce imboccando l’ingresso della metropolitana. Ma gli agenti del XIII Distretto Aurelio, già allertati dalla Sala Operativa, avevano predisposto un punto di osservazione nei pressi della stazione. Lì è stato bloccato mentre cercava di fuggire verso il sottosuolo.

Lo zaino, abbandonato dai due durante la fuga, è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Per i due uomini, invece, si sono aperte le porte del carcere: l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

