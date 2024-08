Tentano un colpo da Film: due rapinatori in maschera, fermati dai carabinieri

Una rapina in perfetto stile “Point Break”, con maschere di lattice che sembravano uscite direttamente dal film cult con Patrick Swayze e Keanu Reeves. Ma stavolta, niente “volti dei presidenti” e un finale ben diverso dal cinema.

L’audace colpo è stato tentato il 7 agosto nella provincia di Frosinone, alla Banca Popolare del Frusinate di Isola del Liri. I due rapinatori, mascherati e mimetizzati con occhiali da sole e cappelli da baseball, hanno cercato ripetutamente di entrare nella banca.

Ma qualcosa ha mandato in fumo i loro piani: forse la presenza di un cliente al bancomat li ha fatti esitare. Nervosi e agitati, i due hanno iniziato a muoversi con fare sospetto verso il centro della piazza, attirando immediatamente l’attenzione.

Il loro atteggiamento non è passato inosservato a una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Sora, in servizio nell’area commerciale “Ex Boimond” per un controllo dei cosiddetti “luoghi sensibili”.

In un attimo, uno dei rapinatori, un romano di 57 anni, è stato fermato. Ma il suo complice ha tentato una mossa disperata: confondersi tra i clienti di uno dei negozi della zona.

La sua fuga, però, è stata breve e vana. Il 36enne romano è stato rapidamente individuato e bloccato all’interno di un’attività commerciale, ponendo fine al loro goffo tentativo.

L’idea di travestirsi con maschere di gomma dalle sembianze di anziani si è rivelata un disastro. Nonostante fossero attrezzati con guanti di lattice per non lasciare impronte, le prime verifiche dei carabinieri hanno rivelato che entrambi avevano già precedenti penali.

Per uno dei due, sotto misura cautelare, la tentazione di emulare Patrick Swayze si è trasformata in una catastrofe.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙