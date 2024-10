Tentata rapina da film a Cerveteri: 15enne cosparge di benzina un commerciante, ma la sua fuga finisce male

Momenti di terrore in un minimarket di Cerveteri, dove un giovane rapinatore ha cercato di mettere a segno un colpo che sembrava uscito da un film.

Il 2 ottobre, in via Fontana Morella, un ragazzo di appena 15 anni ha cosparso di benzina il gestore di un negozio, minacciandolo di dargli fuoco se non gli avesse consegnato l’incasso della giornata. Ma la prontezza del commerciante e l’intervento provvidenziale di un poliziotto fuori servizio hanno stroncato il piano criminale.

Tutto è iniziato quando il giovane, travisato con passamontagna, cappuccio e abiti neri, ha fatto irruzione nel minimarket armato di una tanica di benzina. Senza esitazione, ha lanciato il liquido infiammabile addosso al gestore, un uomo di origine straniera, e lo ha minacciato in modo agghiacciante: “Dammi i soldi o ti do fuoco”.

La tensione era alle stelle, ma il commerciante, nonostante fosse intrappolato in una situazione da incubo, ha reagito. Afferrando un bastone, si è difeso con coraggio, costringendo il giovane a fuggire verso un complice che lo attendeva.

A notare la scena è stato un agente di polizia fuori servizio, che si trovava casualmente in auto nei paraggi.

Il poliziotto ha visto il giovane mascherato attraversargli la strada di corsa, mentre il commerciante urlava disperato.

Senza pensarci due volte, l’agente si è lanciato all’inseguimento del rapinatore, riuscendo a bloccarlo dopo una breve fuga.

In pochi minuti, le forze dell’ordine sono arrivate sul posto. I poliziotti del commissariato di Ladispoli, intervenuti a supporto, hanno immediatamente arrestato il 15enne, che emanava ancora un forte odore di benzina.

Durante la perquisizione, all’interno del suo zaino, gli agenti hanno trovato un passamontagna e un coltello di grosse dimensioni, probabilmente destinato a garantirsi la fuga in caso di resistenza.

Il ragazzo è stato trasferito al carcere minorile di Napoli su disposizione del Tribunale per i Minorenni, mentre proseguono le indagini per identificare il suo complice, che al momento è riuscito a far perdere le sue tracce.

